Dura meno di 5 minuti l’esordio al Bentegodi di Retsos con la maglia dell’Hellas Verona: a rischio la presenza del difensore contro la Fiorentina

Dopo meno di cinque minuti di partita tra Hellas Verona e Venezia, Igor tudor è stato costretto al primo cambio della partita per l’infortunio di Panagiotis Retsos. Il difensore arrivato a gennaio dal Bayern Leverkusen ha accusato un problema muscolare alla gamba destra. Nei prossimi giorni ci sarà da capire quale sia l’entità del suo infortunio, con il giocatore di origine sudafricana che sicuramente sarà a rischio per la partita in programma tra una settimana contro la Fiorentina.

Per i veneti, contro i viola, rientreranno dalla squalifica gli altri due difensori centrali oggi indisponibili Casale e Gunter.