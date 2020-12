Altra tegola per Maran: si ferma anche un attaccante in vista della partita contro la Fiorentina

Non è partito per la trasferta di Firenze Vittorio Parigini, attaccante genoano rimasto in Liguria per un risentimento muscolare. Un altra tegola dunque per il Genoa in vista della partita di domani contro la Fiorentina. In attesa di conoscere le convocazioni di Maran, praticamente sicuri di non esserci sono anche l’ex viola Behrami, Marchetti, Melegoni, Zappacosta, oltre a Perin, Criscito e Biraschi.

