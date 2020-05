Altri due giocatori di una squadra di Serie A positivi al Covid-19: i dettagli

Spuntano altri nuovi giocatori positivi al Covid_19 in una squadra di Serie A. Si tratta di due tesserati del Parma, che ha diramato un comunicato ufficiale poco fa. Tutti i membri del Gruppo squadra sono risultati negativi ai due tamponi per il Covid 19 effettuati nell’arco di 24 ore, tranne due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo. Gli atleti, entrambi in ottime condizioni fisiche ed asintomatici sono stati comunque posti in immediato isolamento. La società ducale li terrà costantemente monitorati. Tutto il resto del gruppo ha proseguito le visite medico sportive propedeutiche all’inizio degli allenamenti collettivi da lunedì 18 Maggio.