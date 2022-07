Altri due nuovi acquisti per le giovanili della Fiorentina: Ribaudo e Diarra si aggregano all’U18

Continua il mercato per le giovanili della Fiorentina. Oggi il giovane palermitano Salvo Ribaudo ha firmato il suo contratto con la società gigliata. Il classe 2006, cresciuto in Sicilia, è passato dalle fila del Palermo, si é svincolato a fine 2021 e adesso ha coronato il sogno di approdare in uno dei più prestigiosi settori giovanili d’Italia.

Un altro acquisto per l’U18 della Fiorentina è anche Issouf Diarra centravanti dello Sporting Arno classe 2005 che si è trasferito alla coorte del mister Christian Papalato. Prosegue quindi lo scouting e la successiva acquisizione dei migliori talenti in circolazione della nostra penisola.