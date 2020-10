Il motivo per cui La Juventus ha spinto fino in fondo per Federico Chiesa? Lo spiega Arrigo Sacchi al Festival dello Sport: “Credo che Pirlo abbia voluto Federico perché sa esattamente cosa farne. Guardiola mi diceva che in molti ormai marcano a uomo, ho risposto che l’importante è lo spettacolo, il dominio del gioco, l’entusiasmo”.

0 0 vote Article Rating