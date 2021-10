Altro che epurato: la squadra non ha dubbi e fa scudo intorno a Vlahovic

Se c’era qualche dubbio sul fatto che lo spogliatoio viola potesse mettere da parte Dusan Vlahovic, è stato spazzato via in un batter d’occhio: la squadra sta con il serbo, con o senza rinnovo del contratto. D’altronde le dinamiche degli spogliatoi sono diverse da quelle che regolano l’umore della piazza e dei tifosi ed è anche giusto così. Come sottolinea Repubblica infatti, il gruppo di Italiano ha fatto e farà scudo intorno al suo attaccante, come già avvenuto dopo il fischio finale a Venezia e come accadrà anche da oggi in poi, finché il classe 2000 vestirà la maglia della Fiorentina.