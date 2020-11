Altro che Fiorentina, Milik è pronto a vestire nerazzurro. E al Napoli va in cambio proprio un ex viola

E’ ormai risaputo che nello scorso mercato la Fiorentina abbia cercato con insistenza Arkadiusz Milik, raggiungendo peraltro una base di accordo con il Napoli. Ad ostacolare la trattativa però c’è sempre stata la volontà del giocatore, contraria all’approdo in maglia viola. Il motivo? Milik voleva aspettare il mercato invernale per poter trovare una sistemazione migliore, che probabilmente arriverà. Secondo Sport Mediaset, infatti, è già ben avviata la trattativa tra Napoli e Inter per uno scambio tra Milik e Vecino. Nelle prossime settimane le parti proveranno a raggiungere un accordo, per completare una trattativa che coinvolge un ex Fiorentina e uno che la maglia viola, invece, non l’ha mai voluta indossare.

