Altro che Florenzi se parte Lirola: il terzino azzurro potrebbe accettare la corte del Milan

Un nome speso da tantissimo tempo in ottica viola quello di Alessandro Florenzi, da quando la Roma di fatto lo ha messo alla porta: prima il prestito al Valencia e poi quello al Psg. L’esterno destro è poi sempre tornato a casa base ma secondo Sky Sport è già pronta una nuova tappa per lui, quella del Milan. Per Florenzi c’è la disponibilità e i rossoneri lo stanno cercando in prestito con diritto di riscatto: una concorrenza che taglierebbe fuori la Fiorentina ovviamente, ancora alle prese con le incertezze su Pol Lirola, ieri impiegato e dunque ancora parte del gruppo a pieno titolo ma con la ricorrente volontà di andare altrove.