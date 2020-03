Altro che Italia o Fiorentina: C’è altro nei progetti di Luciano Spalletti…

Nonostante un buon impatto con la squadra (e quello sempre ottimo con la città) di Beppe Iachini, il futuro della panchina della Fiorentina resta ancora nebuloso. Il sogno di molti sarebbe quello di vedere un toscano sulla panchina viola e tutte le strade porterebbero a Luciano Spalletti. Come vi abbiamo già spiegato in passato su queste pagine però, al momento l’idea viola non stuzzica il tecnico di Certaldo che continua a guardarsi intorno nonostante il contratto con l’Inter che andrà a “spegnersi” nel giugno del 2021. Pare però che nei pensieri di Spalletti non ci sia attualmente un ritorno in serie A (in qualsiasi compagine). Per alzare l’asticella delle proprie ambizioni personali, il sogno del tecnico toscano attualmente sarebbe la Premier League.