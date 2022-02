Altro che testa alla Juve: la Fiorentina va a sprazzi ma sta sempre sul pezzo. Ecco il segnale identificativo del gruppo di Italiano

Si temeva una deconcentrazione da Coppa Italia, con qualche scelta un po’ troppo al risparmio in sede di formazione. Invece è stata più o meno la solita Fiorentina, scrive La Nazione nell’editoriale di Cosimo Zetti, un po’ a sprazzi ma tutto sommato sul pezzo. Quella di ieri è stata una versione sfortunata, sprecona in molti frangenti, ma che ha messo in mostra il marchio di fabbrica del gruppo di Italiano: la capacità di non mollare mai, di non rinunciare mai alle proprie possibilità e di segnare spesso e volentieri in inferiorità numerica, come fatto nei due turni precedenti di Coppa Italia ma anche a Cagliari. Immeritata la doccia fredda dell’ultimo istante firmata da Defrel.