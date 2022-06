Altro giro, altra corsa: per la fascia destra spunta anche una freccia della Salernitana

Non ha un direttore sportivo ma pensa comunque al mercato. La Salernitana dell’ex Walter Sabatini è attiva sul fronte cessioni, dato che dopo la miracolosa salvezza, diverse squadre di Serie A hanno messo il mirino sui profili della rosa granata. Tra questi, oltre all’interesse della Fiorentina per il centrocampista Ederson, c’è anche Pasquale Mazzocchi, esterno destro di spinta, diventato una certezza per Nicola.

L’allenatore salernitano rischia però di non averlo per la prossima stagione. Le prestazioni positive del terzino classe ’95 (secondo quanto riportato da calciomercato.com) infatti hanno attirato l’attenzione di diversi club: dal Bologna alla Fiorentina, passando per Sassuolo e Fulham. Questi club hanno già fatto un sondaggio con la Salernitana per provare a capire se ci sono i margini per una trattativa.