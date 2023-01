Altro giro, altra mancata conferenza stampa di Italiano: l’allenatore parlerà nuovamente sui social

Non ci sarà nessuna conferenza di Vincenzo Italiano prima della partita contro la Lazio. Questa la decisione della Fiorentina, che ha fatto sapere attraverso i social di come il tecnico gigliato parlerà soltanto attraverso i canali del club, rispondendo alle domande dei tifosi selezionate dalla società.

Solitamente eravamo abituati a vedere l’intervento sui social di Italiano solo prima di partite successive a gare giocate tre giorni prima, per evitare un susseguirsi di conferenze ravvicinate. In questa settimana, però, la squadra viola giocherà a ben otto giorni di distanza dal match contro il Torino. Strategia in vista della conclusione del mercato o un nuovo modus operandi? In ogni caso, i dubbi rimangono.