Altro infortunio per Ribery: l’ex Fiorentina costretto a lasciare il campo contro la Sampdoria

Piove sul bagnato in casa Salernitana. La sconfitta in casa contro la Sampdoria arrivata questo pomeriggio per 0-2 condanna i granata all’ultimo posto in classifica in compagnia del Cagliari a soli 7 punti. Oltre allo 0 nella casella dei punti guadagnati, la squadra di Colantuono ha anche perso per infortunio l’ex attaccante della Fiorentina Franck Ribery.

Il francese è stato costretto a lasciare il campo al 67esimo per un problema al ginocchio. “Credo che sia un problema fisico, lo valuteremo nei prossimi giorni”, così ha commentato l’accaduto l’allenatore della Salernitana Stefano Colantuono.