Christian Koffi, attaccante viola classe 2000, è pronto a volare in Francia per la prossima stagione. Altro prestito in vista per il giovane francese. Dopo la parentesi a Como, infatti, l’ivoriano sarà ceduto a titolo temporaneo al Sète, club di terza serie francese. Il giocatore ha un contratto valido con la Fiorentina fino al 2023. La notizia la riporta RMC Sport, noto emittente transalpino.