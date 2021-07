Altro ribaltone in casa Spezia per il post Italiano: un ex giocatore sulla panchina ligure, firma nelle prossime ore?

Giampaolo sì, Giampaolo no, Maran sì, Maran no. Di nomi dopo l’amaro addio di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina, in casa Spezia se ne sono fatti per la panchina. L’ultimo, che potrebbe essere quello definitivo, è quello di Thiago Motta, che potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l’esperienza al Genoa. Le parti si sono incontrate e c’è grande ottimismo. Firma possibile nelle prossime ore. A riportarlo è Sportmediaset.