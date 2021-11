Alvarez: Burdisso consegna la sua indicazione a Commisso. Fiorentina e Juventus spingono forte

Nella corsa per arrivare a Julian Alvarez, Fiorentina e Juventus stanno spingendo forte.

La prima proposta concreta firmata dai bianconeri non ha ottenuto una risposta positiva e questo viene avvertito come una sorta di assist per gli uomini mercato del club viola.

L’indicazione di Burdisso a Commisso sarebbe questa: consegnare al River Plate, squadra nella quale gioca l’attaccante, la proposta della Fiorentina alla fine di questo mese, quando il club argentino prenderà la decisione definitiva sul futuro di Alvarez. Questo è quello che riporta stamani il quotidiano La Nazione in proposito.

Qualora nessuna società dovesse soddisfare le richieste del River, il giocatore argentino dovrebbe rinnovare il proprio contratto portando la scadenza al dicembre 2023.