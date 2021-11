Alvarez tra la voglia di rinnovo-riconoscenza col River e quella di Europa: gli ‘agenti viola’ però sono in azione

Da un lato Nicolas Burdisso, naturalmente molto addentro alle situazioni argentine, dall’altro Quarta e Nico Gonzalez, compagni di nazionale, tutti in azione, per quanto in loro potere, per convincere Julian Alvarez a lasciare il River Plate e sbarcare a Firenze. Una dinamica rilanciata anche dalla stampa argentina nelle ultime ore e che ha un forte appiglio con la realtà, visti i rapporti d’amicizia tra l’attaccante classe 2000 e i due giocatori viola. La Fiorentina sogna di strapparlo al River e alla foltissima concorrenza europea, magari già a gennaio poiché per Alvarez il contratto scade a dicembre 2022 e la clausola da circa 20 milioni non è certo insormontabile. Ma è proprio su questo che l’attaccante sta tentennando, perché c’è chi assicura che da parte sua ci sia la voglia di rinnovare per dare più potere contrattuale al club, magari alzando la clausola: chiaro che in questo caso per la Fiorentina si farebbe quasi impossibile, al netto dell’amicizia fuori dal campo.