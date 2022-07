Alvini aspetta il ritorno a Firenze: “Emozione unica esordire contro la Fiorentina”

Nelle ultime ore Dazn, a poche settimane dal ritorno in Serie A della Cremonese, ha pubblicato una lunga intervista al tecnico grigionero Massimiliano Alvini. Il tecnico toscano ha avuto modo di parlare anche della Fiorentina di Vincenzo Italiano: interrogato su quale fosse una partita importante per lui, l’ex allenatore del Perugia ha tirato in ballo la partita del Franchi. Questo un estratto delle sue parole:

“Sicuramente il debutto al Franchi, nella mia terra in Toscana. Sarà un momento unico perchè la Fiorentina rappresenta la mia crescita, poichè da piccolo andavo con gli amici a vedere le partite dei viola. Significherà tanto per me quella partita”.