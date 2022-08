Alvini: “Troviamo una Fiorentina forte e ci servono meno errori. Avremo tanti tifosi al Franchi, c’è entusiasmo nell’aria”

Parole in sala stampa anche per il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini alla vigilia di una gara che, da toscano, sente molto: “Mi aspetto un match difficile, abbiamo grande rispetto. Siamo una neopromossa, scenderemo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, cercando di dare il massimo sempre. Gli errori fanno parte del percorso, ma non è stata data abbastanza importanza al passaggio del turno in Coppa Italia, assolutamente significativo. Vero, mi sono arrabbiato per alcune situazioni, ma lavoriamo per migliorare e con la Fiorentina cerchiamo di commettere meno errori, avendo davanti una squadra così forte.

La vigilia? L’entusiasmo è nell’aria, ieri con la squadra siamo andati a vedere lo Stadio Zini ammodernato ed è un gioiellino. E al Franchi vedremo tantissimi nostri tifosi, noi vogliamo renderli orgogliosi, non di certo fare i neopromossi destinati a fare un certo tipo di campionato. Tutte le componenti partecipano per alimentare questo sogno conquistato sul campo”.