“Alzati e combatti”. Il piccolo-grande guerriero ha soffiato dentro la sua squadra

Ha funzionato. Almeno per adesso. Il piccolo-grande guerriero ha soffiato dentro la sua squadra, esercito quasi in “rotta”, gli ha gridato “alzati e combatti” e la Fiorentina ha iniziato a combattere. Con i suoi difetti, con le sue paure, ma ha combattuto: tre gare dal suo arrivo tra campionato e Coppa Italia, due vittorie e un pari. Quasi un miracolo. Ma adesso, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, le battaglie diventano forse anche più difficili e Beppe Iachini deve cercare di estrarre dalla Fiorentina ancora più coraggio.