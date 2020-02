Amauri: “Commisso ha progettato qualcosa di importante per il futuro della Fiorentina. Ma è normale che…”

Amauri, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a footballnews24.it parlando così del nuovo corso viola di Rocco Commisso: “Ogni cosa ha bisogno del suo tempo e soprattutto pazienza, cosa che in Italia viene spesso a mancare. Dopo tanti anni della famiglia Della Valle hanno cambiato proprietà, quindi è normale che ci metteranno un po’ prima di ingranare. La Fiorentina è sempre stata una delle società più importanti in Serie A, i tifosi devono avere pazienza. Sono sicuro che Commisso abbia progettato qualcosa di importante per il futuro”.