Amauri: “La rivalità con la Fiorentina la sentono anche i tifosi della Juve. Vlahovic mi piacerebbe vederlo in bianconero ma non è un salto facile”

Doppio ex ma solo una meteora a Firenze, Amauri al sito di Gianluca Di Marzio ha parlato del suo Fiorentina-Juventus: “Da entrambe le parti viene vissuta come una partita importante e storica. C’è una grande rivalità anche per via del gemellaggio tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Torino. È un match che viene preparato con grande attenzione, al di là della classifica. Sono partite solitamente di grande qualità e che riservano molte sorprese. Io lo considero come un derby. La Fiorentina è molto divertente da veder giocare, con giovani interessanti ed una rosa di livello. Sono sicuro che farà un ottimo campionato, con l’obiettivo di centrare la qualificazione europea. Penso che la partita di domani potrebbe riservare molte sorprese. La Juve viene da una vittoria importante in Champions, ma la Fiorentina lo scorso ha vinto 3-0 a Torino. Credo comunque che la Juve abbia qualche possibilità in più giocando in casa”.

Immancabile il riferimento a Vlahovic: “Sarei curioso di vederlo alla Juve anche se il salto di qualità, quando si indossa quella maglia, non è semplice. Vlahovic ha sicuramente i numeri dalla sua parte, ma è una decisione che va valutata attentamente anche perché uno tra Morata e Kean dovrebbe partire”.