Ambrosini: “Fiorentina in emergenza in difesa, ma mi aspetto una bella partita col Milan. Vlahovic? Si assuma la responsabilità delle sue azioni”

In vista di Fiorentina-Milan, il doppio ex Massimo Ambrosini è intervenuto così a Radio Bruno: “Sabato mi aspetto una partita bella anche se i viola devono fare i conti con alcuni problemi in difesa. Penso che Italiano abbia cambiato la Fiorentina. In poco tempo ha già dato un’identità precisa alla sua squadra ed i punti in classifica forse sono meno di quelli che i viola si meriterebbero. Il Milan invece ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, quest’anno sono ancora più consapevoli della loro forza. Tutto dipenderà dal cammino in Champions: se escono e iniziano a stentare in campionato gli scenari cambiano. Il Napoli è forte ma l’Inter può tornare, per me il cerchio delle papabili per lo scudetto è questo, forse potrebbe rientrare l’Atalanta“.

Poi su Vlahovic, l’opinionista di Amazon Prime ha aggiunto: “E’ un attaccante molto forte, ha fame e voglia di migliorare. La Fiorentina gli ha proposto un’ottima offerta con un progetto ambizioso alle spalle, però si possono anche capire le ambizioni del giocatore. Spero che quest’anno lo finisca a Firenze, poi dipenderà da tante cose. Non conosco il ragazzo né i procuratori, però spero che lui si assuma la responsabilità delle sue azioni, nel bene o nel male senza nascondersi dietro altre figure. Il calciatore deve essere quello che decide”.