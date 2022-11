Ambrosini: “La coppia Jovic-Cabral deve dare di più, ma il suo attaccante la Fiorentina non lo deve cercare sul mercato”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Massimo Ambrosini, intervenendo sull’ultima partita giocata contro i rossoneri e non solo. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda gli episodi arbitrali incriminati, quello di Ikoné poteva essere rivisto al VAR, perché era una situazione particolare. Quello su Terracciano invece non è mai fallo. Italiano ha fatto un passo importante mettendo un giocatore vicino alla punta, ma la sensazione è che contro il Milan la Viola abbia sprecato un’occasione”

“Questa squadra ha bisogno di un attaccante, Jovic e Cabral devono dare di più. Ma non credo si debba cercare sul mercato, perché poi il morale degli altri due potrebbe calare. Sul caso Gonzalez credo sia successo qualcosa in termini di gestione. Lui ha gestito male questo periodo prima del Mondiale, ma adesso deve far vedere di avere voglia di far bene. Merita di essere ripreso in considerazione”.