Amelia: “Prandelli è l’allenatore perfetto per la Fiorentina. Mi piace Vlahovic, Terracciano può ambire ad essere titolare in Serie A”

L’ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha parlato della partita della Fiorentina e di Cesare Prandelli a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “A Parma arrivai a gennaio, ho vissuto un Prandelli che ha dovuto gestire una situazione molto difficile a livello ambientale. Devo dire che la sua grande capacità è stata quella di aver tenuto tutto l’ambiente unito. Siamo riusciti a lottare per un posto in Champions League contro l’Inter, non era facile mantenersi a livelli alti in quella situazione. Quello che oggi farà alla Fiorentina, ne sono sicuro. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che nonostante fossi giovane, mi ha dato grande considerazione ed era molto attento a tutta la mia crescita, anche dal punto di vista umano. Come allenatore ha un modo di fare molto umano che lo ha reso un tecnico che ha lasciato il segno nei suoi giocatori“.

Sulla Fiorentina attuale ha aggiunto: “Mi è venuto subito in mente lui quando vedevo le difficoltà di Iachini. E’ l’allenatore perfetto per strutturare una società che vuole fare molto bene. Il presidente è molto ambizioso, Prandelli è il migliore per tirare su l’ambiente. Bonaventura? La sua esperienza potrà aiutare i giovani presenti in rosa, che hanno solamente bisogno di tempo per crescere. Domenica sarà una bella partita: il Milan sta facendo bene, ma la Fiorentina ha voglia di dimostrare che è una bella squadra. Mi aspetto una gara che possa accendersi sui singoli. Mi piace Vlahovic, è un attaccante molto forte fisicamente con grande voglia di fare. Ha già fatto vedere delle cose importanti, se riuscirà a trovare la giusta dimensione potrà fare un’ottima carriera. La Fiorentina ha due ottimi portieri, Dragowski e Terracciano: il polacco ha mostrato di poterci stare in Serie A, mentre l’ex Empoli ha dimostrato di poter ambire ad una maglia da titolare nel massimo campionato”.