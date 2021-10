Amerini: “Alla lunga una formazione base serve. Vlahovic? Se la butterà dentro, i tifosi passeranno sopra al suo addio”

La Fiorentina contro il Venezia è andata per fare risultato. I veneti hanno preparato bene la gara mettendola sul piano del ritmo e hanno messo in difficoltà la compagine gigliata. Quando la Fiorentina manda i Nazionali in giro per il mondo poi paga dazio. Italiano? Ha fatto del turnover un arma, comunque, durante la sua carriera. Anche se alla lunga una formazione di base serve”.

Poi ha aggiunto su Dusan Vlahovic: “Dipende tutto da lui. Se la butta dentro come la scorsa stagione, i tifosi passeranno sopra al suo addio. Se le prestazioni non arriveranno ci sarà qualche problema”.