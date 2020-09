Amerini: “Amrabat l’ho visto sovrappeso ma soprattutto fuori ruolo. Potrebbe rendere molto di più in un’altra posizione”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dal campo della Sales in occasione del Memorial Niccolò Parigi: “Partita con l’Inter? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno: questa prestazione ha dimostrato che la squadra c’è. A tratti la Fiorentina è stata superiore ai nerazzurri, poi ha pagato qualche ingenuità e una minore qualità nelle riserve. Chiesa l’ho rivisto come ai vecchi tempi, Castrovilli ha imparato a fare gol, quindi le cose buone ci sono state. Bisogna essere bravi a conservarle e migliorarle ancora. Vlahovic? Le critiche ci stanno, e se il ragazzo è intelligente possono aiutarlo a crescere. Secondo me sarebbe stato meglio mandarlo a giocare, ma se decidi di tenerlo devi supportarlo. Amrabat? E’ un giocatore tosto, seppur ancora lontano dalla miglior condizione. E’ un po’ sovrappeso, ma alla lunga sarà utile. A Milano ha giocato in un ruolo non congeniale, penso che possa dare di più in un’altra zona del campo. Iachini? Non mi sento di dargli delle colpe, se Vlahovic l’avesse buttata dentro a quest’ora saremmo stati qui a elogiare l’allenatore. Altri colpi dal mercato? Dipende dalla voglia della proprietà di investire. Secondo me per completare la squadra mancano un difensore centrale, un regista e un grande attaccante”.

