Amerini: “Dopo aver visto il Viola Park, ritengo impossibile che Commisso voglia vendere la Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini, presente ieri con le Glorie Viola alla visita del Viola Park, è intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana. “Quando tocchi con mano per la prima volta delle cose reali, ti rendi conto di cosa sta facendo Commisso e mi sembra impensabile che voglia vendere la società. In Italia non c’è nessun centro sportivo simile e lo dico da addetto ai lavori che ne ha visitati tanti. Sarà un grande asset per il club e lo sarà anche tra cinquanta anni”.

Continua così Amerini: “E’ vero, la Fiorentina è stata fortunata perché il Bologna ha preso due pali ma secondo me sono state due azioni causali. Se il termine di paragone sono le partite di questa stagione la squadra poteva fare meglio, ma rispetto alla passata stagione è tutt’altra cosa. Bonaventura ha sbagliato molto, anche Castrovilli l’ho visto sottotono. Per fare il salto di qualità in difesa, probabilmente il giocatore ideale è Bremer. Non dimentichiamo, però, che Milenkovic e Igor stanno facendo molto bene”.