Amerini: “Italiano ha riportato la Fiorentina in Europa, è normale che chieda più soldi. Il rinnovo deve arrivare prima possibile”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato così a Radio Toscana: “Italiano ha dimostrato con il suo lavoro di meritare il rinnovo del contratto, quindi la cosa migliore sarebbe che lui e Joe Barone si incontrassero il prima possibile. Anche perché le direttive dell’allenatore sono importanti per fare il mercato, quindi non si può perdere tanto tempo”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha riportato la Fiorentina in Europa, quindi è normale che abbia delle richieste economiche diverse da quelle precedenti. Il rinnovo dell’allenatore è fondamentale, per il bene della squadre e per programmare serenamente il futuro”.