Amerini: “Italiano non ha sbagliato formazione e vi dico perchè. La delusione è grande, ma c’era anche da aspettarselo dopo l’andata. Adesso…”

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della partita di ieri sera dell’Allianz e delle scelte di formazione di Vincenzo Italiano. Sentite cosa ha detto:

“Secondo me Italiano non ha sbagliato formazione. A centrocampo doveva inventarsi qualcosa per forza, viste le assenze pesanti di Castrovilli e Bonaventura. E sul portiere… io ho vinto una Coppa Italia proprio coi portieri che si alternavano. Forse mi viene da dire che non è stata la solita Fiorentina vista di recente: è un peccato”.

E sull’obiettivo europeo rimasto: “La delusione è grande, però dopo l’andata c’era da aspettarselo che la Fiorentina potesse uscire dalla competizione. La squadra deve ripartire, come ha sempre fatto finora, perché ci sono gare che possono permetterti di entrare in Europa, come quella contro la Roma”.