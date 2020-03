Amoruso a FN: “La Fiorentina ha la possibilità di spendere tanti soldi sul mercato. Chiesa e Castrovilli via solo se arriva un’offerta da 70 milioni in su”

Sempre nel corso della diretta Instagram con Fiorentinanews.com, l’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha toccato anche altri temi relativi alla Fiorentina:

Ha il rimpianto di non aver mai giocato in Nazionale?

“Devo ammettere che quello è un piccolo grande cruccio della mia carriera. Dispiace non essere andato in Nazionale nonostante fossi riuscito anche a vincere il premio come miglior giocatore del campionato scozzese”.

Come vede il taglio degli stipendi?

“Non ci vedo niente di strano. I giocatori guadagnano milioni, non penso che andranno in povertà se saltano alcuni mesi di stipendio. Anzi si farebbe qualcosa di buono in ottica futura. Quando tutti dicono che la Juve è un passo avanti hanno ragione, non a caso è stata la prima a prendere questa iniziativa in Italia”.

Secondo lei la Fiorentina comprerà un attaccante forte? Se si, chi sarà?

“Gli obiettivi della Fiorentina non sono cambiati: servono un difensore, un centrocampista e un attaccante forti. Che ci sia di bisogno di questi tre elementi è evidente. Secondo me i viola hanno dei parametri parecchio alti, possono spendere tanti soldi per giocatori importanti a patto che non abbiano ingaggi esagerati”.

Secondo lei Chiesa rimarrà a Firenze? E per quanto riguarda Castrovilli?

“Le mie fonti mi dicono che c’è stata una grande apertura da parte di Federico. La società si incontrerà col padre Enrico per ridefinire i termini, ma c’è grande probabilità che Chiesa rimanga a Firenze. Certo se arrivasse qualcuno con un’offerta astronomica le cose possono cambiare. Ma il fatto che la società abbia ricominciato a parlare di contratto col giocatore è una cosa positiva. Riguardo a Castrovilli, è un giocatore della Fiorentina che ha appena rinnovato quindi non vedo perché debba andarsene. L’unico caso, ancora una volta, è che arrivi un’offerta da 70 milioni con i quali si possa prendere un sostituto di uguale o più alto livello”.