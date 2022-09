Amoruso: “A Italiano non piace Cabral. Vorrebbe puntare tutto su Jovic, ma il serbo è un ‘non attaccante’ che non gioca da un anno”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La squadra ha fatto bene, anche ieri sera ha creato tante occasioni. Il problema è la mancanza del gol, che però mi sembra abbiano anche altre squadre. In questi casi non si può dare tutta la colpa all’allenatore, piuttosto bisognerebbe farne un discorso societario. Si è scelto di puntare tutto su Cabral e Jovic, il primo non è un bomber e il secondo è un “non centravanti” che non gioca da un anno. Diciamo che certe situazioni sono state sottovalutate”.

E poi ha aggiunto: “Italiano è un buon allenatore, che come tutti ha delle preferenze ma sembra che non riesca a metterle in campo. Secondo me lui vorrebbe puntare tutto su Jovic, ma il serbo non sta rendendo e quindi deve provare anche Cabral anche se secondo me non gli piace. Conference League? Non dobbiamo farne un dramma, però sarebbe importante ottenere la qualificazione più in fretta possibile così da poterci poi concentrare sul campionato”.