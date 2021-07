Amoruso: “Callejon? Italiano non ha pregiudizi su nessuno. Sottil e Terzic potranno giocarsi un posto da titolari”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il giorno della partita l’allenatore è in panchina, non in campo, quindi i movimenti devono essere i giocatori a farli in modo autonomo. Per mettere in pratica tutto quello che Italiano trasmette in allenamento ci vogliono dei leader, e al momento non ce ne sono molti. Cambiando mentalità in modo così radicale rispetto a quando c’era Iachini, inevitabilmente ci saranno degli errori ma è normale che sia così”.

E poi ha aggiunto: “Callejon? Italiano non ha pregiudizi su nessuno, quindi credo che punterà semplicemente e giustamente sugli uomini che gli danno più garanzie sul piano tecnico e tattico. Penso anche a Sottil e Terzic, giocatori che secondo me possono giocarsi un posto da titolari”.