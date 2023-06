Amoruso: “Caprile un gioiello, ma per le big aspetterei. Secondo me una squadra intermedia come Fiorentina o Bologna potrebbe fargli bene”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a tuttomercatoweb.com del giovane prospetto del Bari Caprile, attenzionato anche dalla società viola che sembra essere interessata all’acquisto di un estremo difensore per la prossima stagione:

“Lui è stato grandissimo protagonista dimostrando maturità anche in finale Play-Off. ll Bari sa di avere un gioiello, ma per le grandi squadre aspetterei un po’, casomai per allenarsi in una squadra intermedia, come Fiorentina o Bologna, che gli faccia fare esperienza. Il dislivello tra Serie B e Serie A è importante”