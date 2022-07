Amoruso: “Difficile che Milenkovic cambi squadra e rimanga in Serie A. Italiano ha fatto capire che…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno del futuro di alcuni giocatori viola, tra cui Nikola Milenkovic. Sul serbo ha detto: “La vedo dura che il serbo si trasferisca in un club italiano e all’estero non mi sembra ci siano grossi club interessati a lui. Per stare tutti più tranquilli però la Fiorentina dovrebbe fargli firmare un biennale. La Juventus ha bisogno di due centrali e con la sistemazione di Bremer la situazione sarà più chiara”.