Amoruso: “È importante aver fatto mercato subito. Italiano dovrà ricominciare il lavoro da capo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento al calciomercato della Fiorentina: “Era fondamentale iniziare presto. La Fiorentina ha sofferto per prendersi l’Europa, ha riportato entusiasmo in città: sarebbe stato inutile senza un mercato adeguato”.

Sulla squadra, afferma: “Sulla carta, questa potrebbe anche essere una squadra più forte di quella dello scorso anno. Non dimentichiamo da dove eravamo partiti. Rimane, comunque, un lavoro molto complicato, con quattro o cinque elementi nuovi. Italiano dovrà iniziare il lavoro fatto finora da capo. Ci sono calciatori con un’altra mentalità”.