Amoruso: “Gattuso convincerà Vlahovic con gli atteggiamenti e non con le parole. Milenkovic e Pezzella possono rimanere”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic? Se conosco Gattuso, o ci ha già parlato o comunque ci parlerà a breve. Rino è un grandissimo comunicatore, non tanto con le parole quanto con gli atteggiamenti, e questo sarà importante per convincere a rimanere Vlahovic ma anche Pezzella e Milenkovic. Il mercato comunque quest’anno è particolare perché ci sono gli Europei, ma la Fiorentina si deve muovere subito e non aspettare la fine del torneo”.

E poi ha aggiunto: “Difensori? Le loro valutazioni sono precipitate a causa delle cattive prestazione. Non è facile vendere Pezzella e Milenkovic realizzando che valgono la metà di quanto valevano l’anno scorso. Entrambi hanno ancora un anno di contratto per cui sono convinto che, se Gattuso li vorrà, rimarranno entrambi. Ribery? Sono convinto che il mister lo voglia, ma anche che gli abbia detto che non potrà giocare tutte le partite. Il francese può essere un leader, un trascinatore, ma ci sarebbero occasioni in cui non potrebbe giocare”.