Amoruso: “Giocare contro l’Atalanta può essere un beneficio, dipenderà tanto da Italiano. Batistuta…”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoroso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modi analizzare come sta la squadra di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Questi i temi trattati dall’ex centrale viola:

“Non so se affrontare una squadra come l’Atalanta sia complicato per i viola, forse è meglio giocare contro squadre che ti vengono ad attaccare e ti permettono di giocare a viso aperto. Probabilmente non avranno gli stessi ostacoli incontrati ad Udine o con altre squadre inferiori sulla carta. Siccome l’Atalanta avrà voglia di tornare in testa alla classifica, dovrà sicuramente fare di tutto per fare la partita. Ovviamente dipenderà anche molto da chi metterà in campo gli attributi e chi riuscirà a trovare la chiave di volta a livello tattico per poter mettere in difficoltà la squadra avversaria. Gasperini ha cambiato molto rispetto agli ultimi anni, e con la società ha scelto di non puntare su giocatori di grandi livello ma poco propensi al sacrificio di squadra: sappiamo molto come i nerazzurri riescano a mettere in difficoltà dal punto di vista fisico e della corsa. Quest’anno il tecnico ha voluto azzardare qualche cambio e qualche giovane di prospetto, e per ora il campo gli sta dando le giuste risposte. Serve attenzione da parte dei difensori, gli esterni dovranno lottare per gli attaccanti e chi ha più qualità in mezzo deve avere la personalità di ricevere il pallone. Quest’anno non abbiamo ancora visto l’atteggiamento dell’anno scorso, ma domani mi aspetto una squadra più attenta rispetto a quella vista finora”.

Ha poi analizzato i dubbi di formazione: “Mi aspetto di vedere tutta un ‘altra mentalità dalla squadra, e molto dipenderà dall’allenatore: abbiamo perso molti punti per strada e serve un cambio di passo. Con l’assenza di Sottil e il posto guadagnato sul campo da Ikone, non mi meraviglio di vedere Kouame sugli esterni con Cabral, che si è comunque allenato regolarmente durante la sosta, favorito su Jovic per il ruolo di centravanti. Ovviamente molto dipenderà dall’impostazione tattica che Italiano vorrà dare alla partita”.

Ha poi parlato di un possibile ritorno a Firenze di Batistuta: “Credo che abbia già parlato un po’ di tempo fa con la società, e non si sia trovato l’accordo per ufficializzare il suo ritorno. Si sapeva: per quanto si possa trattare non capisco che ruolo potrebbe ricoprire in questa Fiorentina. E’ chiaro che mi farebbe piacere che la Fiorentina utilizzasse non solo Bati ma anche altre bandiere per far capire ai nuovi cosa significhi indossare questa maglia”