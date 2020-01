L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso a Radio Bruno ha parlato di calciomercato in ottica viola: “I giocatori sul mercato in questo momento ci sono, così come c’è la disponibilità da parte di Commisso. Non credo che la Fiorentina sia orientata a fare dei prestiti, vuole dei giocatori suoi. Manca qualcuno a centrocampo. Juan Jesus a me non piace”.