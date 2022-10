Amoruso: “Il clima intorno alla Fiorentina l’ha creato la società stessa. Ma quali pressioni, si vede che non conoscono il calcio professionistico”

Del clima, della tensione presunta che circonda la Fiorentina ha parlato a Radio Bruno Lorenzo Amoruso, identificando ben chiare responsabilità:

“Intorno alla Fiorentina c’è il clima che la stessa Fiorentina ha creato. Il campo non sbaglia mai. Se sorgono delle critiche o ci sono delle crepe evidenziate dai tifosi e dai giornalisti è perché vengono registrate poi nei fatti. La società cerca di proteggere l’allenatore togliendogli alcune pressioni ma la gente ha diritto di manifestare quello che vuole. E’ difficile scappare da certe cose, quando parlano i fatti con le pochissime vittorie ottenute. I tifosi sono stati civilissimi finora, con la squadra che è sempre stata sostenuta anche dopo alcune batoste, non capisco queste pressioni di cui si parla. Ciò fa capire come la società non sia abituata al calcio professionistico, loro vengono da un calcio amatoriale dove tutto questo non esiste”.