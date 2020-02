Amoruso: “Il gioco è rimasto quello di Montella. Nicchi se ne stia zitto e si prenda le proprie responsabilità”

L’ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato ai margini della presentazione della Scuola Calcio Alberto Di Chiara. Queste le sue dichiarazioni: “Alla Fiorentina serve una cambio di marcia sotto l’aspetto tattico. Il modulo è obsoleto e non ci sono più i punti di forza che c’erano prima, a partire da Chiesa. Pulgar è un mediano e Badelj è l’unico regista che la Fiorentina ha, nonostante non piaccia ai molti. Serve tanto lavoro, anche perché dei nuovi ha giocato solo Igor. Il gioco è lo stesso di Montella. Contro l’Atalanta mi aspettavo un altro atteggiamento nel secondo tempo. Nicchi non deve trovare scusanti per le cose successe. Si prenda le sue responsabilità e se ne stia zitto, visto che Pasqua è stato fermato alla fine”.