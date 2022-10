Amoruso: “Il vero problema della Fiorentina è che tutti pensano che sia più forte dell’anno scorso”

A Radio Bruno Toscana l’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato del momento che sta attraversando la Fiorentina: “Non ho mai giustificato l’euforia che aleggiava dopo la vittoria in Scozia. Contro la Lazio è emerso il principale problema: Italiano e società sono convinti che questa sia più forte dell’anno scorso, ma non è così. Questa è una squadra che va pochissimo in verticale e che è diventata molto più prevedibile”.

E poi ha aggiunto: “La partita di domani potrebbe dare continuità e migliorare il percorso in Conference, ma il vero esame sarà quello di Lecce. C’è comunque bisogno di cambiare qualcosa, Italiano non può insistere sulla stessa idea tattica quando è evidente che le cose non vanno”.