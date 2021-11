Amoruso: “In difesa contro il Milan giocherà Venuti, anche se Amrabat non lo vedrei male. Non mi sorprenderei se Italiano scegliesse di affidarsi al marocchino”

L’ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno a proposito delle voci del fondo d’investimento PIF interessato alla società di Rocco Commisso: “Non credo che i giocatori vengano influenzati da queste situazione extracampo. Ciò che può preoccupare i calciatori è la mancanza dello stipendio. In difesa ipotizzo che giocherà Venuti. Conosce bene le dinamiche del reparto e credo sia pronto per farlo. Sarebbe più rischioso lanciare un giovane della Primavera all’esordio, ma anche adattare un centrocampista come Pulgar. Amrabat invece li dietro in difesa non lo vedrei male, non mi meraviglierei se Italiano scegliesse di affidarsi a lui”.

Amoruso ha poi aggiunto: “Penso che a centrocampo partirà Castrovilli. Credo che Italiano voglia recuperare il miglior Castrovilli che è fondamentale per la crescita dell’intera squadra. Tra Giroud e Ibrahimovic preferirei marcare il francese. E’ più facile. Lo svedese spazia molto di più rispetto all’ex Arsenal, che è un finalizzatore, un attaccante più stazionario d’area di rigore. Ibrahimovic è un fenomeno che può inventare qualcosa in qualsiasi momento”.