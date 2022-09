Amoruso: “Italiano è un integralista, potrà cambiare modulo solo a partita in corso. Alla Fiorentina mancano calciatori che verticalizzano”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, ha parlato così a Radio Bruno: “Italiano per me resta un integralista. Difficilmente cambierà il suo 4-3-3. Potrà cambiare modulo, ma solo a partita in corso. Quest’anno la Fiorentina gioca molto in orizzontale e non in verticale, diventando una squadra decisamente prevedibile. Manca un giocatore che verticalizzi. Speriamo che Duncan possa aiutare la compagine viola, così come Castrovilli”.

Poi su Martinez Quarta concluso: “E’ arrivato a Firenze in sordina e io dissi che doveva regolare la sua aggressività. Poi forse, si è sentito sfiduciato dall’allenatore, visto che aveva perso il posto da titolare”.