Amoruso: “Italiano vuole sempre tutti concentrati, la Fiorentina non sottovaluterà la Conference. Quello che hanno detto della società non è bello”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Viola e, in particolare, dell’esordio in Conference League, in programma domani contro l’RFS: “Non credo esista il rischio di sottovalutare la partita, conoscendo Italiano: vuole sempre tutti pronti e concentrati. Solitamente, in Europa si incontrano avversarie che pressano molto di più, vediamo se lo farà anche la sorpresa del torneo”.

Sulle poche alternative in difesa, afferma: “Domani la scelta è forzata. Evidentemente, Ranieri è stato ritenuto all’altezza. Può stare anche al centro della difesa, nonostante abbia giocato spesso largo a Salerno. Italiano cerca di integrare tutti, ma Ranieri avrebbe probabilmente preferito un ritorno in Campania; qui trovare spazio è molto più complicato”.

Sulla società, infine, aggiunge: “Ci vuole rispetto per il lavoro di tutti. Ciò che è stato detto alla società non è affatto bello. Massimo rispetto, a Commisso e a tutti quelli che si sacrificano per la squadra, facendo al meglio il proprio lavoro”.