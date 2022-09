Amoruso: “La figura di Istanbul era annunciata ma poi ti danno del gufo se lo dici prima. Si continua a pensare che la Fiorentina sia fortissima”

Il commento da parte dell’ex viola Lorenzo Amoruso si sofferma sullo status della Fiorentina, reduce da diversi risultati pessimi:

“Era piuttosto annunciata un’altra sconfitta di questo tipo ma non perché si preveda il futuro, c’erano dei segnali che poi la gente interpreta sempre come gufate ma perché evidentemente non tutti sono in grado di dare giudizi. Mi pare che in questa squadra manchi del tutto l’umiltà, la voglia di aiutare il compagno come avveniva l’anno scorso. Si è dispersa la leggerezza e il pensiero semplice, si pretende di andare oltre l’ABC che ora sarebbe il presupposto da cui ripartire.

Mi sorprende Italiano e anche altre dichiarazioni da cui pare che la Fiorentina sia composta da giocatori fortissimi. Ci si è illusi che fossero arrivati giocatori più forti di quelli andati via, eppure Torreira non è stato sostituito e neppure Nastasic”.