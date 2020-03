Amoruso: “La Fiorentina è stata presa per il c**o dalla Lega. Pezzella? Ormai è questo, se arrivasse l’offerta giusta lo cederei”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Partite rinviate? La Lega sa di aver commesso degli errori belli grossi. Sento dire di recuperare le partite nel prossimo weekend, fatto sta che l’errore è stato fatto all’inizio. Non si possono vedere provvedimenti diversi tra Serie A e Serie B, per non parlare delle altre leghe. Non capisco come mai non si riesca a trovare un accordo, mi sembra si sia creata una situazione più esagerata di quel che è. Se si stabiliscono delle norme, cioè che non si gioca o che si gioca a porte chiuse, vanno rispettate e applicate per tutti. La Fiorentina è andata a Udine perché le avevano detto che si giocava, vi rendete conto? E’ una presa per il c**o, neanche a scapoli e ammogliati succedono queste cose. Sostituire Pezzella? Bisogna prima capire quali difensori della rosa possono avere margini di miglioramento. L’argentino è questo ormai, per cui se arrivasse l’offerta giusta lo cederei. Inoltre serve prendere un difensore mancino che sappia impostare, perché al momento non c’è. Non chiedo un Gonzalo Rodriguez, che faceva lanci chilometrici e ti metteva in porta. Basterebbe un difensore che sappia un minimo giocare la palla, cosa che gli attuali in rosa non sanno fare”.