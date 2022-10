Amoruso: “La Fiorentina ha dei cali dei concentrazione inaccettabili. Perché Italiano si ostina a usare il 4-3-3 senza un centravanti puro?”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Questa squadra ha dei cali di tensione e di attenzione clamorosi. Roba che non puoi permetterti in questo momento, perché al primo errori gli avversari ti puniscono. Anche ieri c’è stato un momento di black out totale sul gol degli Hearts, e non è la prima volta che succede. E’ un aspetto che va messo a posto, altrimenti non ci sorprendiamo se la classifica è quella che è. Se andiamo a Lecce pensando di fare altri cinque gol rischiamo di rimanerci molto male”.

E poi ha aggiunto: “Il miglioramento c’è se arrivano i risultati. Guardate Quarta, stava andando bene e ora è ripiombato nella confusione. Cabral? Non è un giocatore che avrei portato in Italia, però è l’unico attaccante vero che ha la Fiorentina. Quindi mi chiedo, perché Italiano si ostina a giocare con il 4-3-3 senza centravanti puro?”.