L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, ospite di Tiki Taka, ha parlato del futuro del tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “La Fiorentina ha fatto firmare una clausola importante ad Italiano. Ha una clausola di dieci milioni di euro; in Italia non abbiamo questo costume di andare a comprare gli allenatori, quindi non vedo Italiano via da Firenze dopo questa stagione”.