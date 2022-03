Amoruso: “La Fiorentina ha giocatori che possono fare la differenza, ma che spesso non sono incisivi. Per l’Europa è stato fatto un passo indietro”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La squadra ha problemi in difesa, ma diventa difficile sistemarli a questo punto della stagione. La Fiorentina ha creato tanto con Sassuolo e Juve, ma le è mancato il gol. Contro il Verona male il primo tempo, ma nella ripresa potevi vincerla. In generale la squadra sta crescendo, certo se la vediamo in ottica Europa è un passo indietro”.

E poi sul prossimo impegno con il Bologna ha aggiunto: “La Fiorentina sa di essere superiore, ma lo deve dimostrare. Ha giocatori che possono fare la differenza, che però devono essere più incisivi. Bisogna che ognuno faccia il suo e che i giocatori si aiutino. Domenica dovrà essere replicata la prestazione di Coppa Italia contro la Juve. Nuovo Franchi? Prima di parlarne aspetto di vedere i mattoni…”.